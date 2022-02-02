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Общество2 февраля 2022 8:45

В Набережных Челнах на предприятии пронумеровали работников и следят за ними через камеры

Утверждается, что это нужно для отслеживания эффективности каждого отдельно взятого сотрудника
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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От заснятого на камеру будет зависеть размер зарплаты.

От заснятого на камеру будет зависеть размер зарплаты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работникам мясоперерабатывающего предприятия «Челны-МПК» выдали специальные шапочки с номерами, а на линии установили видеокамеру.

- На производственные линии мы внедрили систему Маттлер, которая дает индивидуальную оценку каждому сотруднику. Камера высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты. Соответственно, от данной выработки зависит зарплата по итогам месяца, - цитирует гендиректора холдинга Светлану Барсукову chelny-biz.ru.

По ее словам, данные меры уже подняли производительность на предприятии на 15%.

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