В Набережных Челнах на предприятии пронумеровали работников и следят за ними через камеры

От заснятого на камеру будет зависеть размер зарплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работникам мясоперерабатывающего предприятия «Челны-МПК» выдали специальные шапочки с номерами, а на линии установили видеокамеру.

- На производственные линии мы внедрили систему Маттлер, которая дает индивидуальную оценку каждому сотруднику. Камера высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты. Соответственно, от данной выработки зависит зарплата по итогам месяца, - цитирует гендиректора холдинга Светлану Барсукову chelny-biz.ru.

По ее словам, данные меры уже подняли производительность на предприятии на 15%.