Через маркетплейс Свое Родное в 2021 году татарстанцы чаще всего заказывали мясо птицы

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Мясо птицы стало самым популярным продуктом среди тех, которые покупали татарстанцы через маркетплейс Свое Родное от Россельхозбанка в 2021 году. Большим спросом в прошлом году пользовалась продукция фермера Зеленодольского района Кадэрии Лотфуллиной. На маркетплейсе фермер представила 65 наименований продукции. Помимо мяса птицы, она также продает яйца, копчености и мясные полуфабрикаты.

- В условиях новой реальности повысился спрос на заказ продуктов через онлайн-площадки, и это логично. Касается это и заинтересованности населения в покупке свежих натуральных фермерских продуктов, поскольку они отличаются высоким качеством. Маркетплейс Свое Родное помогает потребителю найти именно такой товар, а фермерам – успешно реализовать свою продукцию, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

- С площадкой Свое Родное мы работаем почти год. За это время в разы увеличился сбыт продукции. Не скрою, приятно, когда покупатели возвращаются, а еще приятнее, когда люди пишут сообщения с благодарностью. Именно в эти моменты, понимаешь, что не зря занимаешься своим любимым делом, – рассказала Кадэрия Лотфуллина.

Еще одним востребованным продуктом у татарстанцев стал сыр. На маркетплейсе фермеры республики предлагают более 100 наименований сыров.

В целом на маркетплейсе Свое Родное представлено более 1100 товаров от местных производителей. Это молочные продукты, яйца, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, рыбу, колбасные изделия. Отдельно представлена линейка товаров татарстанских производителей, выпускающих продукцию по стандарту «Халяль».

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