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Общество2 февраля 2022 7:40

В Верхнеуслонском районе появится отдел полиции за 150 миллионов рублей

Он будет иметь изолятор временно содержания и спецприемник
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подрядчик должен сдать объект до 20 декабря текущего года.

Подрядчик должен сдать объект до 20 декабря текущего года.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Верхнеуслонском районе планируется построить новое здание отдела полиции с изолятором временного содержания и спецприемником. На его возведение в бюджета Татарстана выделят порядка 150 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на территории площадью 17,2 тысячи квадратных метров появится трехэтажное административное здание, КПП, навес на пять автомобилей, здание кинологической службы и гараж.

Подрядчик должен сдать объект до 20 декабря текущего года.

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