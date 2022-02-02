Лаишевский район стал первым по социально-экономическому развитию среди муниципалитетов Татарстана

При составлении рейтинга учитывались в том числе налоговые и неналоговые доходы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Минэкономики Татарстана подготовил рейтинг социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам 2021 года. Первую тройку в нем занимают Лаишевский район, Казань и Альметьевский район соответственно. В числе аутсайдеров - Камско-Устьинский, Агрызский и Кайбицкий районы.

Отметим, что рейтинг составляется на основе таких показателей, как объем отгруженной продукции собственного производства, налоговые и неналоговые доходы, общая площадь введенного и действующего жилья, а также объем валовой продукции сельского хозяйства.