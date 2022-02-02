За два года прокуратура Татарстана помогла 47 сиротам получить жилье

Положенные квартиры были выданы в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Фото: Александр ГЛУЗ

В течение 2020 и 2021 годов прокуратура Татарстана направила в суд 58 исков об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Большинство обращений - 55 - были удовлетворены, два - прекращены в связи с добровольным предоставлением квартир, а одно - остается в производстве.

Так, благодаря вмешательству надзорного ведомства, за два года квартиры в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске получили 47 сирот.