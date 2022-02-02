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Общество2 февраля 2022 7:07

За два года прокуратура Татарстана помогла 47 сиротам получить жилье

Всего же за это время надзорное ведомство направило в суд 58 соответствующий исков
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Положенные квартиры были выданы в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Положенные квартиры были выданы в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Фото: Александр ГЛУЗ

В течение 2020 и 2021 годов прокуратура Татарстана направила в суд 58 исков об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. Большинство обращений - 55 - были удовлетворены, два - прекращены в связи с добровольным предоставлением квартир, а одно - остается в производстве.

Так, благодаря вмешательству надзорного ведомства, за два года квартиры в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске получили 47 сирот.

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