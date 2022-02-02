К матчам чемпионата мира по волейболу привлекут 3,5 тысячи волонтеров

Волонтерами могут стать совершеннолетние граждане со знанием английского языка и умением работать в команде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, к подготовке и проведения чемпионата мира по волейболу, матчи которого пройдут в том числе в Казани, привлекут 3,5 тысячи волонтеров по 18 функциональным направлениям. Отбор кандидатов стартует 21 февраля и будет проводиться региональными волонтерскими центрами в городах-организаторах.

Волонтерами могут стать совершеннолетние граждане со знанием английского языка и умением работать в команде. Всему необходимому добровольцев обучат на специальных занятиях, которые начнутся в июне, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Напомним, чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерово, Красноярске. На нем выступят 24 национальные сборные.