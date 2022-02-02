Ревакцинацию от коронавируса прошли почти 7,5 тысячи сотрудников «КАМАЗа»

Прививку они сделали в здравпунктах заводов и подразделений без отрыва от производства. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на среду, 2 февраля, на предприятиях ПАО «КАМАЗ» ревакцинацию от коронавируса прошли 7 462 сотрудника. Прививку - «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» - они сделали в здравпунктах заводов и подразделений без отрыва от производства.

- На площадках автогиганта в Башкирии – в ПАО «НЕФАЗ» и на Туймазинском заводе автобетоновозов – ревакцинировано 59 и 78 человек, соответственно. В ПАО «Тутаевский моторный завод», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Ярославской области, на данный момент вакцинировано 136 сотрудников, на предприятиях Группы ОАТ, также входящей в структуру «КАМАЗа», – 517, - сообщает пресс-служба «КАМАЗа».