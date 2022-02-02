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Общество2 февраля 2022 6:09

"Испорченные продукты, занижение массы и калорийности блюд": названы главные проблемы школьного питания в Татарстане

За пять лет количество детей с ожирением увеличилось более чем в 19 районах Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Родители школьников продолжают жаловаться на качество мясных блюд и нехватку времени, отведенного детям на обед.

Родители школьников продолжают жаловаться на качество мясных блюд и нехватку времени, отведенного детям на обед.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверок школьного питания специалисты Роспотребнадзора Татарстана продолжаются сталкиваться с такими проблемами как использование продуктов без документации и испорченных продуктов, занижения массы порций и калорийности блюд. Управление также получает жалобы родителей на качество мясных блюд и нехватку времени, которое отведено детям на обед.

По словам главы Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной, проблема с ожирением у детей не решается. За последние пять лет число страдающих им детей до 14 лет увеличилось в 27 районах региона, детей до 17 лет - в 19 районах.

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