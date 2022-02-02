"Испорченные продукты, занижение массы и калорийности блюд": названы главные проблемы школьного питания в Татарстане

Родители школьников продолжают жаловаться на качество мясных блюд и нехватку времени, отведенного детям на обед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверок школьного питания специалисты Роспотребнадзора Татарстана продолжаются сталкиваться с такими проблемами как использование продуктов без документации и испорченных продуктов, занижения массы порций и калорийности блюд. Управление также получает жалобы родителей на качество мясных блюд и нехватку времени, которое отведено детям на обед.

По словам главы Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной, проблема с ожирением у детей не решается. За последние пять лет число страдающих им детей до 14 лет увеличилось в 27 районах региона, детей до 17 лет - в 19 районах.