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Общество2 февраля 2022 5:44

На одном из заводов Татарстана пронумеровали рабочих

По словам руководства, это сделано для увеличения производительности труда
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На предприятии также установили дополнительные камеры видеонаблюдения.

На предприятии также установили дополнительные камеры видеонаблюдения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК» в Набережных Челнах рабочим выдали шапочки с индивидуальными номерами. Помимо этого, на заводе установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Со слов руководства, на подобные меры они пошли для увеличения производительности труда.

- Внедренный проект показал увеличение производительности труда на 15%, в планах на 2022 год достичь 25%. Соответственно, от выработки каждого специалиста будет зависеть зарплата за месяц, - приводят слова гендиректора холдинга «Агросила», в состав которого входит предприятие, Светлана Барсуковой «Челнинские известия».