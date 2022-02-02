На одном из заводов Татарстана пронумеровали рабочих

На предприятии также установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мясоперерабатывающем предприятии «Челны-МПК» в Набережных Челнах рабочим выдали шапочки с индивидуальными номерами. Помимо этого, на заводе установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Со слов руководства, на подобные меры они пошли для увеличения производительности труда.

- Внедренный проект показал увеличение производительности труда на 15%, в планах на 2022 год достичь 25%. Соответственно, от выработки каждого специалиста будет зависеть зарплата за месяц, - приводят слова гендиректора холдинга «Агросила», в состав которого входит предприятие, Светлана Барсуковой «Челнинские известия».