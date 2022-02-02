В Казани неизвестный водитель подрезал троллейбус и скрылся

ДТП произошло на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева. Фото: соцсети

Вечером во вторник, 1 февраля, на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева в Казани произошла авария, вследствие которой троллейбус выехал на тротуар и врезался в фонарный столб. По предварительным данным, общественный транспорт подрезал водитель неустановленного автомобиля, который скрылся с места происшествия.

В результате произошедшего никто не пострадал. Движение троллейбусов остановлено не было.

- На данный момент ведутся поиски водителя машины с помощью ГИБДД и изымаются записи с видеорегистратора, - сообщают в пресс-службе МУП "Метроэлектротранс".