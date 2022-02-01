Опрос ОНФ: 73% жителей Марий Эл не обеспечены лекарствами от коронавируса

При этом 43% опрошенных сами ходили за лекарствами в аптеку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Марий Эл огласило промежуточные результаты опроса жителей республики по вопросам оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Так, 73% опрошенных с этим диагнозом не обеспечены лекарствами. В свою очередь 27% больных, которые лечатся на дому, обеспечены бесплатными лекарствами. При этом 43% опрошенных сами ходили за ними в аптеку, а 44% все нужные препараты привезли родственники или знакомые

- 70% опрошенных смогли дозвониться до медицинской организации в день обращения, ожидание ответа оператора составило от 3 до 30 минут. 14% потратили на дозвон от получаса до нескольких часов. 16% опрашиваемых так и не смогли дозвониться в день обращения, - сообщает отделение ОНФ в Марий Эл.