В Ульяновской области для борьбы с коронавирусом на помощь врачам направили более 100 студентов-медиков

Показатель заболеваемости за неделю вырос в 3,2 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании штаба по комплексном у развития Ульяновской области были озвучены неутешительные данные по коронавирусу в регионе. Так, согласно информации, местного Роспотребнадзора, показатель заболеваемости за неделю вырос в 3,2 раза.

Так, среди в январе сред и заразившихся больше всего людей в возрасте от 39 до 49 лет и от 50 до 64 лет. Зафиксирован в этом месяце и рост инфицированных среди детей – в 1,7 раза по сравнению с декабрем.

Как, в свою очередь, сообщил глава Минздрава Ульяновской области Александр Гашков, сейчас только на амбулаторном лечении находится почти восемь тысяч зараженных, а в стационарах – 846 пациентов. Из развернутых в регионе 1 278 коек для ковидных больных свободными остались 475.

- Главной особенностью нового штамма «омикрон» является высокое распространение вируса, при этом госпитализация пациентов в стационары достаточно умеренная, свободные коечные места есть, при необходимости можем развернуть дополнительные, - заявил Гашков. - Большинство пациентов — на амбулаторном лечении, поэтому основная нагрузка сейчас на поликлиники. Мы увеличили штат контактного центра на восемь операторов.

Наряду с этим в помощь врачам первичного звена для борьбы с коронавирусом было направлено более 100 студентов-медиков старших курсов, а для своевременного выявления инфекции у населения в регионе также увеличили и график работы ПЦР-лабораторий.