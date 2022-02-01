В Татарстане из-за гибели трех человек на пожаре возбудили уголовное дело

Следователи продолжают осмотр места происшествия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» было возбуждено по факту пожара в Мамадыше, на котором погибли три человека. Сообщает следственный комитете Татарстана.

Напомним, в ночь на 1 февраля на улице Дачная загорелся одноэтажный частный двухквартирный дом. В спальной комнате огнем были охвачены диван и постельные принадлежности на общей площади порядка трех квадратных метров. В ходе тушения пожарные обнаружили тела трех мужчин, двум из которых было по 33 года, а одному - 35 лет.

- По предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртными напитками и возгорание в доме произошло в результате неосторожного курения, - отметили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении ряда необходимых экспертиз.