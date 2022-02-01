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Общество1 февраля 2022 13:34

В Ульяновской области вузам рекомендовали перевести студентов на дистанционное обучение

На удаленку уже отправили школьников и учащихся колледжей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В регионе отмечается большой рост заболеваемости коронавирусом.

В регионе отмечается большой рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 1 февраля, вузам Ульяновской области порекомендовали отправить студентов на дистант. Такое предложение прозвучало на заседании штаба по комплексному развитию региона. Оно было сделано на фоне большого роста заболеваемости коронавирусом среди детей, подростков и молодежи.

Напомним, что с 31 января по 7 февраля в области уже отправили на дистанционное обучение всех школьников, а также учащихся колледжей и техникумов. Исключение – практические занятия медицинских образовательных учреждений. При этом в регионе детские сады продолжают работать в штатном режиме.

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