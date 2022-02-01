С мая из аэропорта «Бегишево» можно будет улететь на черноморские курорты

Полеты будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Фото: Мария ЛЕНЦ

С конца весны из международного аэропорта «Бегишево» начнут осуществляться авиарейсы на черноморские курорты. С 29 мая по вторникам и воскресеньям татарстанцы смогут улететь в Сочи, с 30 мая по понедельникам - в Геленджик, с 31 мая по вторникам и пятницам - в Симферополь, с 3 июня по пятницам - в Анапу. Продажа билетов уже стартовала, сообщает Минтранспорта республики.

Полеты будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.