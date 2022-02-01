Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 11:13

Из-за эпидситуации семь школ Татарстана закрыты на карантин

Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 260 учебных учреждениях
Алина АЛМАКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для здоровых детей организовали дистанционное обучение.

Для здоровых детей организовали дистанционное обучение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на вторник, 1 февраля, из-за ухудшения эпидситуации в Татарстане полностью закрыты семь школ: по три - в Мензелинском и Лаишевском и одна - в Тетюшском районах. Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 260 учебных учреждениях, сообщает Минобразования республики.

- На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей, - отмечают в пресс-службе ведомства.

0