Из-за эпидситуации семь школ Татарстана закрыты на карантин

Для здоровых детей организовали дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на вторник, 1 февраля, из-за ухудшения эпидситуации в Татарстане полностью закрыты семь школ: по три - в Мензелинском и Лаишевском и одна - в Тетюшском районах. Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 260 учебных учреждениях, сообщает Минобразования республики.

- На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. В этот момент дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей, - отмечают в пресс-службе ведомства.