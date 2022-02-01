СУ СКР по Татарстану: мужчина пытался зарезать друга разбитой бутылкой

Свою вину подозреваемый не признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего ранее судимого жителя Высокогорского района подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, 20 января он выпивал в доме своего 55-летнего знакомого. В какой-то момент мужчины поругались, и гость дважды ударил потерпевшего разбитой бутылкой по шее, после чего сел на него и попытался перерезать горло.

Убить товарища мужчина не смог, потому что тот активно сопротивлялся. Кроме того, в драку вмешались другие гости. С места преступления подозреваемый и потерпевший были доставлены в больницу, откуда их отпустили после оказания помощи.

Свою вину подозреваемый не признал. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.