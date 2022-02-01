Республика также входит в число наиболее благополучных субъектов страны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чувашия вошла в топ-20 регионов России по уровню доверия населения к полиции и число наиболее благополучных субъектов страны. По последним данным, в республике происходит чуть более тысячи преступлений на 100 тысяч человек населения, сообщает пресс-служба местного МВД.

Более половины - 52% - граждан Чувашии доверяют деятельности правоохранителей. Выше среднероссийской уверенность местных жителей в личной защищенности от преступных посягательств (55,6%, Россия – 52,1%).

За 2021 год количество зарегистрированных преступлений в республике сократилось на 4% (с 13 048 до 12 567). Меньше стало убийств, умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе из квартир, и поджогов.