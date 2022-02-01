Около 26 тысяч «тигров» страхуют свою жизнь в группе банка «Открытие»

Банк «Открытие»

В ночь с 31 января на 1 февраля по китайскому гороскопу наступил год Черного Водяного Тигра. СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу банка «Открытие») по традиции решила выяснить – сколько клиентов, родившихся в год Тигра по восточному гороскопу, застраховано в компании, и как они инвестируют.

Согласно данным страховщика, клиенты, которые родились в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) обладают привычкой к накопительству и приумножению своих средств. Они занимают второе место после «быков» (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1999) по количеству клиентов, застраховавших свою жизнь в СК «Росгосстрах Жизнь». Интересно, что женщины-«тигрицы» (58%) чаще, чем мужчины-«тигры» (42%) оформляют инвестиционно-накопительные продукты.

Подавляющее большинство (70%) «тигров» предпочитают вкладывать свои средства в продукты инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) на 5-летний срок. Однако женщины выбирают в основном единовременные взносы (70%) с целью инвестирования, тогда как мужчины – одинаково единовременные (50%) и ежегодные (50%) взносы. Самая популярная стратегия у «тигров» - «Лидеры сектора», состоящая из акций таких известных компаний, как BP, Adidas, Twitter, Volkswagen и других.

В накопительном страховании жизни (НСЖ) женщины чаще всего оформляют договоры с ежегодными взносами на 5 лет, а мужчины на более длительный срок – 7 лет с ежегодными взносами.

В основном «тигры» мужчины и женщины вкладывают деньги в НСЖ в среднем возрасте: в 48 лет (41%) и в 36 лет (32%), а в ИСЖ постарше – женщины в 60 лет (44%) и в 48 лет (35%), а мужчины в 72 года (41%) и 60 лет (31%).

В топ-10 регионов, где живут представители этого знака-клиенты группы «Открытие», входят Москва и Московская область (19%), Ханты-Мансийский автономный округ (16%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10%), Пермский край (7%), Новосибирская (6%), Свердловская (5%), Тюменская (4%), Ульяновская области (3%), Краснодарский (3%) и Красноярский края (3%).

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.