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Общество1 февраля 2022 10:22

До конца 2022 года в Татарстане появятся еще две школы

На их строительство выделят 254,4 миллиона рублей
Алина АЛМАКАЕВА
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Их должны сдать уже 30 ноября.

Их должны сдать уже 30 ноября.

Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, что до конца 2022 года в Татарстане возведут две новые школы. Одну - в Богатых Сабах, другую - в поселке Балыклы Кукморского района. На работы из бюджета республики выделять 254,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техазаданию, учебное учреждение в Богатых Сабах будет рассчитано на 500 мест, а начальная школа в поселке Балаклы - на 15 мест.

Работы над возведение объектов должны начаться 2 марта и завершиться 30 ноября. Исполнитель тендера будет определен 10 февраля.

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