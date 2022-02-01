До конца 2022 года в Татарстане появятся еще две школы

Их должны сдать уже 30 ноября. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно, что до конца 2022 года в Татарстане возведут две новые школы. Одну - в Богатых Сабах, другую - в поселке Балыклы Кукморского района. На работы из бюджета республики выделять 254,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техазаданию, учебное учреждение в Богатых Сабах будет рассчитано на 500 мест, а начальная школа в поселке Балаклы - на 15 мест.

Работы над возведение объектов должны начаться 2 марта и завершиться 30 ноября. Исполнитель тендера будет определен 10 февраля.