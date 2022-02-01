27 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ пройдет День открытых дверей для школьников и их родителей

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Институт геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского федерального университета приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей, который состоится 27 февраля, в воскресенье.

Мероприятие проводится ежегодно. Его цель - познакомить будущих абитуриентов с историей КФУ, кафедрами ИГиНГТ, особенностями и преимуществами обучения, достижениями выпускников и ученых.

На Дне открытых дверей школьников и их родителей поприветствует проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев. О возможностях дополнительного профессионального образования ребятам расскажет заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров. На все вопросы касательно приёмной кампании, направлениях института, производственной практики и трудоустройства ответит заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Терехин.

Кроме того, о своих историях поступления в КФУ расскажут студенты ИГиНГТ.

После официальной части школьникам предложат пройти «тест-драйв» и почувствовать себя студентами Института геологии и нефтегазовых технологий. Будущие абитуриенты получат «зачётки» и смогут посидеть на лекциях по нефтяной геологии, общей геологии, геофизики и палеонтологии, которые для них проведут преподаватели ИГиНГТ. На каждой лекции школьников ждут интерактивные задания, по результатам которых преподаватели поставят им отметки в «зачётки».

Помимо лекций гостям ИГиНГТ устроят экскурсию по лабораториям, например, покажут лабораторию компьютерной томографии, где расположена микро и нанофокусная исследовательская рентгеновская система для 4D компьютерной томографии.

Школьники и их родители увидят самую необычную аудиторию института - 3D GEO Center, оснащенный программами мировых лидеров, где студенты учатся интерпретировать геолого-геофизические данные и строить геологические и гидродинамические модели.

- Уважаемые школьники и родители! Приглашаем вас на День открытых дверей, чтобы вы могли задать все интересующие вопросы руководству института, преподавателям и студентам. Мы постараемся дать вам полное представление об университете и специальностях, по которым готовит Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ, - отметил Данис Нургалиев.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Казань, ул. Кремлёвская, 4/5 (Институт геологии и нефтегазовых технологий). Регистрация участников начнется в 9.00. Также можно пройти регистрацию онлайн.

Подробнее о том, как поступить в ИГиНГТ КФУ и чем интересны профессии геолога, геофизика, разработчика нефтяных и газовых месторождений для экономики нового энергетического перехода.

Для поступающих в КФУ создана социально-образовательная сеть «Буду студентом».

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