Врачи БСМП Набережных Челнов первыми в России заменили самый крупный сосуд в организме человека

Врачи провели протезирование в четыре этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хирурги больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах первыми в Росии заменили самый крупный сосуд в организме человека, проведя для этого полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты и сохранив все ее значимые ветви. Для этого 50-летнему пациенту из Ютазинского района с расслоением, аневризмой и разрывом аорты пришлось перенести несколько операций в течение двух лет. Врачи провели протезирование в четыре этапа.

Сначала главный БСМП Рамис Якубов, проводя операцию на открытом сердце, удалил кровь, излившуюся из просвета расслоенной аорты в левую плевральную полость, которая сдавила часть легкого и попала в околосердечную сумку, мешая нормальной работе сердца. После была спротезирована восходящая часть аорты от сердца до дуги и ветвей, которые снабжают кровью головной мозг.

- Тут же в дугу аорты, через бедренную артерию, врачи поместили стент-графт - специальную трубочку, в которой проделываются отверстия под разветвлённые сосуды. Таким образом, специалистам удалось во время экстренного, серьезного оперативного вмешательства провести ещё несколько жизненно-важных процедур, - замечают в больнице.

На следующих этапах хирурги занялись эндопротезированием дуги аорты с восстановлением ее стволов, эндопротезированием грудного отдела аорты и брюшного отдела. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.