Из-за неосторожности при курении в Мамадыше погибли трое мужчин

В спальной комнате загорелся диван и спальные принадлежности.
Фото: МЧС Татарстана
Ночью на вторник, 1 февраля, на улице Дачная в Мамадыше загорелся одноэтажный частный двухквартирный дом. Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в спальной комнате - огнем были охвачены диван и постельные принадлежности на общей площади порядка трех квадратных метров.
В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, двум из которых было по 33 года, а одному - 35 лет.
Предварительной причиной трагедии в МЧС Татарстана называют неосторожность при курении.
Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Фото: МЧС Татарстана