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Происшествия1 февраля 2022 7:54

Из-за неосторожности при курении в Мамадыше погибли трое мужчин

Пожар произошел ночью в одном из частных домов по улице Дачная
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В спальной комнате загорелся диван и спальные принадлежности.

В спальной комнате загорелся диван и спальные принадлежности.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью на вторник, 1 февраля, на улице Дачная в Мамадыше загорелся одноэтажный частный двухквартирный дом. Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в спальной комнате - огнем были охвачены диван и постельные принадлежности на общей площади порядка трех квадратных метров.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, двум из которых было по 33 года, а одному - 35 лет.

Предварительной причиной трагедии в МЧС Татарстана называют неосторожность при курении.

Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Фото: МЧС Татарстана

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