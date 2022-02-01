Из-за неосторожности при курении в Мамадыше погибли трое мужчин

В спальной комнате загорелся диван и спальные принадлежности. Фото: МЧС Татарстана

Ночью на вторник, 1 февраля, на улице Дачная в Мамадыше загорелся одноэтажный частный двухквартирный дом. Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит в спальной комнате - огнем были охвачены диван и постельные принадлежности на общей площади порядка трех квадратных метров.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, двум из которых было по 33 года, а одному - 35 лет.

Предварительной причиной трагедии в МЧС Татарстана называют неосторожность при курении.