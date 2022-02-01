В Татарстане закрылась еще одна компания с признаками финпирамиды - Raf Systems

Вкладчикам, которые платили за регистрацию от 100 долларов США, предлагался доход в размере 17-22% в месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно о закрытии криптовалютного инвестиционного проекта Raf Systems, который ранее был внесен Центробанком России в список компаний с признаками финансовой пирамиды. По словам его основателя Евгения Иванова, платформа больше не может платить по своим обязательствам.

Проект Raf Systems начал работать в апреле 2021 года. Вкладчикам, которые платили за регистрацию от 100 долларов США, предлагался доход в размере 17-22% в месяц.