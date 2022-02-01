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Происшествия1 февраля 2022 6:44

В Казани иномарка сбила пенсионерку, стоявшую на тротуаре в ожидании "зеленого" светофора

ДТП произошло напротив дома №232 по улице Беломорская
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С места происшествия пешеход была госпитализирована.

С места происшествия пешеход была госпитализирована.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в понедельник, 31 января, напротив дома №232 по улице Беломорская в Казани столкнулись два автомобиля KIA, в результате чего один из них сбил пенсионерку, которая стояла на тротуаре и ждала разрешающего сигнала светофора. По предварительным данным, женщина за рулем первой иномарки, поворачивая налево, не уступила дорогу второму авто, что и стало причиной аварии.

С места происшествия пешеход была госпитализирована. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 177 ДТП, из них одно происшествие с пострадавшим – столкновение автотранспорта с последующим наездом на пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.

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