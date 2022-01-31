В КГМУ создали специальную комиссию для проверки информации об оскорблении студентов на экзамене

Утверждается, что девушкам досталось в том числе и за их внешний вид. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказал в соцсетях одна из студенток казанского Медуниверситета (КГМУ), во время экзамена по гистологии преподаватель начала оскорблять учащихся девушек. Якобы, она нелестно отзывалась об их умственных способностях, а также прошлась по внешнему виду каждой.

После появления таких обвинений в КГМУ создали специальную комиссию для проведения служебной проверки оглашенной информации. Ее должны завершить и представить выводы в течение этой недели.