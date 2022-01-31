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Общество31 января 2022 16:27

В КГМУ создали специальную комиссию для проверки информации об оскорблении студентов на экзамене

Одна из учащихся в КГМУ девушек пожаловалась в соцсети на одну из преподавательниц
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что девушкам досталось в том числе и за их внешний вид.

Утверждается, что девушкам досталось в том числе и за их внешний вид.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказал в соцсетях одна из студенток казанского Медуниверситета (КГМУ), во время экзамена по гистологии преподаватель начала оскорблять учащихся девушек. Якобы, она нелестно отзывалась об их умственных способностях, а также прошлась по внешнему виду каждой.

После появления таких обвинений в КГМУ создали специальную комиссию для проведения служебной проверки оглашенной информации. Ее должны завершить и представить выводы в течение этой недели.

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