В Татарстане метель и снегопады задержатся до субботы

При метели 1 февраля видимость ухудшится до 1-2 километров. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В этот вторник, 1 февраля, погода в республике будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов западного циклона, поэтому ожидаются: снег, в том числе мокрый, местами метель и гололедные отложения, сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, по его прогнозам, жителей региона ожидает совсем не морозная погода – днем от -3 до +1 градуса.

В среду, 2 февраля, ночью и утром под влиянием ложбины циклона в Татарстане также будут наблюдаться снегопад и метель. Днем же с отходом фронтального раздела и ростом атмосферного давления снег сохранится лишь местами, а температура воздуха будет в пределах от 0 до -5 градусов.

А в четверг, 3 февраля, с приходом активных фронтальных разделов юго-западного циклона в республике снова прогнозируется снег, ночью местами сильный, метели и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Днем снова будет от -3 до +1, на дорогах снежные заносы и снежная каша.

Далее ж, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу в республике сохранится слабоморозная погода со снегом.