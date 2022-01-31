В колониях Татарстана из-за коронавируса приостановили свидания с осужденными

О возобновлении предоставления длительных свиданий будет сообщено дополнительно. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

С этого понедельника, 31 января, и по 6 февраля в целях предотвращения распространения коронавируса в колониях отменили длительные и краткосрочные свидания с осужденными. Их на это же время приостановили и в других подведомственных УФСИН Татарстана учреждениях.

- Предоставление свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным с адвокатами и иными лицами, осуществляющими им оказание юридической помощи, проводятся в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты всеми участниками свидания, - сообщает УФСИН Татарстана.

Там также отметили, что о возобновлении предоставления длительных свиданий будет сообщено дополнительно.