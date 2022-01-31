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Общество31 января 2022 15:49

В колониях Татарстана из-за коронавируса приостановили свидания с осужденными

Им можно видеться только с адвокатами и то лишь в комнатах с разграничительным стеклом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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О возобновлении предоставления длительных свиданий будет сообщено дополнительно.

О возобновлении предоставления длительных свиданий будет сообщено дополнительно.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

С этого понедельника, 31 января, и по 6 февраля в целях предотвращения распространения коронавируса в колониях отменили длительные и краткосрочные свидания с осужденными. Их на это же время приостановили и в других подведомственных УФСИН Татарстана учреждениях.

- Предоставление свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным с адвокатами и иными лицами, осуществляющими им оказание юридической помощи, проводятся в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты всеми участниками свидания, - сообщает УФСИН Татарстана.

Там также отметили, что о возобновлении предоставления длительных свиданий будет сообщено дополнительно.

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