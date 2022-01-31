В Елабуге пожарные спасли четырех человек

Момент спасения. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 31 января, в экстренные службы поступило информация о том, что в Елабуге на седьмом этаже дома №16А по улице Хирурга Нечаева в одной из квартир происходит горение кухни, сообщает МЧС Татарстана.

Прибыв на место пожарные приступили к тушению, одновременно с этим часть из них начала обход верхних этажей. Так, ими при помощи специальной маски, присоединенной к баллону со сжатым воздухом, были спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Путь к эвакуации им отрезал дым.

- Горение на самой кухни было ликвидировано. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет, - отметили в МЧС Татарстана.