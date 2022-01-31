Председатель Госсовета Татарстана предложил заменить слово «брак» на «союз»

В 2021 году в республике было заключено 24,6 тысячи браков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу регистрируемых браков, институту семьи требуется укрепление, считает председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. По его словам, сделать это можно заменив слово «брак» на «союз» или «ячейка»

В таком случае люди будут чувствовать ответственность за свое решение, заявил Мухаметшин на заседании коллегии Управления ЗАГС региона.