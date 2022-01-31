Глава Чувашии предложил руководителям секций, не отправивших детей на дистат, посетить «красную зону»

Увидеть, насколько на самом деле опасен коронавирус, Николаев рекомендовал и главе администрации Чебоксар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за роста числа больных коронавирусом с 27 января все школы и учреждения дополнительного образования Чувашии должны были уйти на дистанционное обучение. Однако некоторые секции и кружки Чебоксар до сих пор занимаются с воспитанниками очно. Речь о них зашла в понедельник, 31 января, на планерке в Доме правительства республики.

Недовольный положением дел глава региона Олег Николаев предложил главе администрации Чебоксар и педагогам, которые не соблюдают ковидных ограничений, посетить «красную зону», где лечатся зараженные, чтобы увидеть, насколько на самом деле опасен вирус.