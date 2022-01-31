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Общество31 января 2022 14:01

Глава Чувашии предложил руководителям секций, не отправивших детей на дистат, посетить «красную зону»

Проведение очных занятий с детьми в республике запрещено до 6 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Увидеть, насколько на самом деле опасен коронавирус, Николаев рекомендовал и главе администрации Чебоксар.

Увидеть, насколько на самом деле опасен коронавирус, Николаев рекомендовал и главе администрации Чебоксар.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за роста числа больных коронавирусом с 27 января все школы и учреждения дополнительного образования Чувашии должны были уйти на дистанционное обучение. Однако некоторые секции и кружки Чебоксар до сих пор занимаются с воспитанниками очно. Речь о них зашла в понедельник, 31 января, на планерке в Доме правительства республики.

Недовольный положением дел глава региона Олег Николаев предложил главе администрации Чебоксар и педагогам, которые не соблюдают ковидных ограничений, посетить «красную зону», где лечатся зараженные, чтобы увидеть, насколько на самом деле опасен вирус.

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