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Общество31 января 2022 13:46

Количество регистраций браков в Татарстане выросло на 27% в 2021 году

За год в республике узами брака себя связали 24,6 тысячи пар
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Татарстан является лидером среди регионов ПФО по числу регистрируемых браков.

Татарстан является лидером среди регионов ПФО по числу регистрируемых браков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Татарстане было зарегистрировано 24,6 тысячи браков, что на 27% (5,3 тысячи пары) больше, чем годом ранее. Такие цифры на итоговом заседании коллегии управления ЗАГС республики назвала руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

Она отметила также, что по числу заключаемых браков как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу человек населения Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального округа.

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