Количество регистраций браков в Татарстане выросло на 27% в 2021 году

Татарстан является лидером среди регионов ПФО по числу регистрируемых браков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Татарстане было зарегистрировано 24,6 тысячи браков, что на 27% (5,3 тысячи пары) больше, чем годом ранее. Такие цифры на итоговом заседании коллегии управления ЗАГС республики назвала руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.

Она отметила также, что по числу заключаемых браков как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу человек населения Татарстан является лидером среди регионов Приволжского федерального округа.