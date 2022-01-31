Бастрыкин просит возбудить уголовное дело в отношении экс-судьи из Пестречинского района

Ирека Набиева могут обвинить сразу в нескольких преступлениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении экс-председатель Пестречинского районного суда Ирека Набиева может быть возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Соответствующее представление на рассмотрение Высшей квалификационной коллегии судей внес председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Набиева могут обвинить в мошенничестве, взятке, похищении человека, вымогательстве, подстрекательстве к превышению полномочий, подделке документов, отмывании денежных средств и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.