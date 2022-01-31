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Общество31 января 2022 12:40

Из-за эпидситуации в Татарстане полностью закрыты десять школ

Большинство из них - Лаишевском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 252 учебных учреждениях региона.

Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 252 учебных учреждениях региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, в Татарстане из-за эпидситуации полностью закрыты десять школ: пять - в Лаишевском, три - в Мензелинском и по одной - в Заинском и Тетюшском районах. Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 252 учебных учреждениях, сообщает Минобразования республики.

С начала учебного года «утренний фильтр» в школах не прошли 38 436 детей.

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