Из-за эпидситуации в Татарстане полностью закрыты десять школ

Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 252 учебных учреждениях региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным, в Татарстане из-за эпидситуации полностью закрыты десять школ: пять - в Лаишевском, три - в Мензелинском и по одной - в Заинском и Тетюшском районах. Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 252 учебных учреждениях, сообщает Минобразования республики.

С начала учебного года «утренний фильтр» в школах не прошли 38 436 детей.

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