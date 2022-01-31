В 2021 году 117 казанцев получили по 145 тысяч рублей на открытие собственного дела

Чтобы получить подобную финансовую поддержку, нужно обратиться в Центр занятости населения, пройти обучение, написать и защитить бизнес-план. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году 117 безработных казанцев получили по 145 тысяч рублей на открытие собственного дела. Общая сумма выделенных властями субсидий для поддержки самозанятых составила порядка 17 миллионов рублей.

По словам директора Центра занятости населения столицы Татарстана Тимура Муллина, горожане организовали предпринимательскую деятельность по таким направлениям, как ремонт и пошив изделий, ремонт ювелирных изделий, парикмахерские услуги, ландшафтный дизайн, ремонт сотовых телефонов, услуги в сфере строительства, овощеводство и студия воздушного декора.

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