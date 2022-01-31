К строительству трассы М12 Москва-Казань привлекут студентов Татарстана

Речь идет о членах трудовых отрядов вузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В строительстве трассе М12 Москва-Казань примут участие члены студенческих трудовых отрядов Татарстана. Соответствующее распоряжение дал президент республики Рустам Минниханов, заявил на итоговой коллегии Минмолодежи региона глава ведомства Тимур Сулейманов.

Напомним, ранее шесть рабочих, задействованных на строительстве трассы, рассказали о том, что им не платили зарплату с октября 2021 года. Добиться погашения задолженности им удалось лишь после вмешательства следственного управления СКР по Татарстану.