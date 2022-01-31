На базе ДК химиков в Казани откроется Дом молодежи

Объект будет включать в себя мастерские, творческие, досуговые и многофункциональные пространства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе Дворца культуры химиков в Казани планируется открыть Дом молодежи. Его проектирование начнется в текущем году, заявил в ходе итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана глава ведомства Тимур Сулейманов.

Дом молодежи будет работать как инкубатор социальных проектов, волонтерский центр, центр международных обменов и молодежный медиацентр. Среди прочего, он будет включать в себя мастерские, творческие, досуговые и многофункциональные пространства.