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Общество31 января 2022 11:49

На базе ДК химиков в Казани откроется Дом молодежи

Его проектирование должно начаться в ближайшее время
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Объект будет включать в себя мастерские, творческие, досуговые и многофункциональные пространства.

Объект будет включать в себя мастерские, творческие, досуговые и многофункциональные пространства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе Дворца культуры химиков в Казани планируется открыть Дом молодежи. Его проектирование начнется в текущем году, заявил в ходе итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана глава ведомства Тимур Сулейманов.

Дом молодежи будет работать как инкубатор социальных проектов, волонтерский центр, центр международных обменов и молодежный медиацентр. Среди прочего, он будет включать в себя мастерские, творческие, досуговые и многофункциональные пространства.

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