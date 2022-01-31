Банк «Открытие»: в ПФО мужчины чаще женщин инвестируют в ювелирные украшения

Банк «Открытие»

69% женщин и 35% мужчин ПФО носят ювелирные украшения каждый день. 25% мужчин и 20% женщин никогда не тратят деньги на ювелирные украшения. Большинство мужчин и женщин покупают себе ювелирные изделия не чаще раза в год. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» ко Дню ювелира 31 января.

49% мужчин и лишь 12% женщин никогда не носят ювелирные украшения. При этом каждый день их носят 35% мужчин и 69% женщин. Еще 10% мужчин и 12% женщин украшают себя таким образом только по праздникам, а 5% мужчин и 6% женщин - два-три раза в неделю.

46% женщин и 30% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения. 18% женщин и 36% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 18% мужчин и столько же представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают 6% мужчин и 8% женщин из числа тех, кто носит украшения.

60% женщин и столько же мужчин покупают украшения себе не чаще, чем раз в год. Несколько раз в год это делают 26% женщин и 24% мужчин. Несколько раз в месяц покупают украшения для себя любимых 2% мужчин и ни одной женщины. 14% женщин и такое же количество мужчин заявили, что не покупают себе ювелирных украшений никогда.

В отношении таких подарков другим людям жители округа менее щедры, чем к себе. Не чаще раза в год покупают ювелирные украшения друзьям или близким 40% женщин и 45% мужчин. 33% мужчин и 43% женщин не дарят таких подарков никогда.

25% мужчин и 20% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. 11% мужчин и 13% женщин тратят не более 5 тысяч рублей в год, 19% мужчин и 16% представительниц прекрасного пола тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей, 31% мужчин и 29% женщин - от 10 до 20 тысяч, 6% мужчин и 8% женщин - от 20 до 50 тысяч, 1% мужчин и 2% женщин - свыше 50 тысяч рублей в год. При этом 6% мужчин и 11% женщин затруднились оценить свои расходы на «ювелирку».

У 33% мужчин и 45% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству. У 66% мужчин и 55% женщин нет таких украшений.

27% мужчин и 20% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. 73% мужчин и 80% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений.

*Опрос проведен банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокера и УК «Открытие») 18-25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.