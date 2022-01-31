Благоустройство четырех парков и скверов Чебоксар потребует около 154 миллионов рублей

Стоимость грядущих работ пока предварительная. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году в Чебоксарах планируется благоустроить Обиковский лес, сквер на улице Ивана Франко, Школьный бульвар и площадь Республики. Предварительная стоимость работ оценивается в 154,6 миллиона рублей, заявил на совещании в мэрии замглавы администрации города Владимир Филиппов.

В Обиковском лесу установят универсальную спортплощадку, на Школьном бульваре заменят коммуникации и освещение, в сквере на улице Ивана Франко обновят освещение, пешеходные дорожки и газон, а также построят детскую площадку. Проект благоустройства площади Республики дорабатывается.