Освободившиеся медики будут направлены на лечение зараженных коронавирусом людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ухудшения эпидситуации в Чувашии временно приостановлено оказание плановой медпомощи взрослым в амбулаторных условиях, диспансеризация и медосмотры. Освободившиеся медики будут направлены на лечение зараженных коронавирусом людей.

- Ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья, - замечают в Минздраве республики.

В ведомстве напоминают, что для борьбы с коронавирусом важно носить медицинские маски в закрытых помещениях и при контакте с другими людьми, часто мыть руки и обрабатывать их антиспетиком, соблюдать социальную дистанцию, а при возможности и вовсе минимизировать посещение людных мест.

С начала пандемии в Чувашии выявлено 51 791 случая коронавируса, в том числе 724 - за минувшие сутки. По данным на 31 января, 42 881 ранее зараженный житель республики уже выздоровел, а 4 202 - скончались.