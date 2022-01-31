Коронавирусом заразились еще 698 жителей Татарстана, в том числе 136 детей

Более 39,1 тысячи больных местных жителей выздоровели, 1 587 - скончались. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 698 татарстанцев, большинство из которых - жители Казани (386 человек) и Набережных Челнов (135). По данным Минздрава республики, 136 новых зараженных - дети.

Госпитализация накануне потребовалась 83 инфицированным.

С начала пандемии в регионе выявили 48 865 случаев коронавируса. Более 39,1 тысячи зараженных выздоровели, 1 587 - скончались. Последними жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 36, 70 и 75 лет и две женщины в возрасте 65 и 68 лет.

Первый компонент вакцины от инфекции получили 2 393 179 татарстанцев, второй - 1 885 652. Ревакцинацию в республике прошли 189 402 человека.