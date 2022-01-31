В Татарстане ожидается метель, сильный ветер и гололед

Непогода прогнозируется в республике с 18:00 31 января до 18:00 1 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 31 января до 18:00 1 февраля в Татарстане ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 километров, ветер порывами до 18 м/с и гололед. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

В МЧС региона гражданам рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости. А если таковая все же возникнет, важно не покидать зданий в одиночку, передвигаться лишь знакомыми маршрутами, держаться подальше от стен домов, рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, деревьев и линий электропередач. Водителям советуют избегать лишних маневров, иметь при себе аварийный комплект (зарядное устройство к телефону и запасной аккумулятор, теплая одежду и одеяла, щетка для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшая лопата, ручной фонарь с комплектом батареек к нему, аптечка, еда и питье, топор и складная пила, упаковка «сухого горючего», зажигалка, мини-печка и котелок).