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Происшествия31 января 2022 9:15

Экс-сотрудника «Малой нефтяной компании Татарстана» обвиняют в гибели двух человек

Трагедия произошла 22 января 2021 года на Нуркеевском месторождении в Сармановском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина не признал.

Свою вину мужчина не признал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-замначальника участка по техническим вопросам и промышленной безопасности «Малой нефтяной компании Татарстана» обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности. По версии следствия, 22 января 2021 года он проводил пневматическое испытание емкости для перевозки нефти, но не осмотрел ее и не выявил дефект сварочного шва. Кроме того, мужчина не разместил компрессорную станцию на безопасном расстоянии от производства, не отвёл работников подальше и не обеспечил непрерывный контроль за их работой, покинув площадку.

Как итог - произошел хлопок, в результате которого два человека погибли, а еще два - пострадали. Ущерб предприятию составил более 141 миллиона рублей.

Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

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