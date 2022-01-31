Экс-сотрудника «Малой нефтяной компании Татарстана» обвиняют в гибели двух человек

Свою вину мужчина не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-замначальника участка по техническим вопросам и промышленной безопасности «Малой нефтяной компании Татарстана» обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности. По версии следствия, 22 января 2021 года он проводил пневматическое испытание емкости для перевозки нефти, но не осмотрел ее и не выявил дефект сварочного шва. Кроме того, мужчина не разместил компрессорную станцию на безопасном расстоянии от производства, не отвёл работников подальше и не обеспечил непрерывный контроль за их работой, покинув площадку.

Как итог - произошел хлопок, в результате которого два человека погибли, а еще два - пострадали. Ущерб предприятию составил более 141 миллиона рублей.

Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.