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Происшествия31 января 2022 9:04

В Казани пожарные спасли из горящего дома шесть человек, в том числе двух детей

ЧП произошло утром на улице Короленко
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

Около 10:17 в понедельник, 31 января, в доме №47 на улице Короленко в Казани загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие на место пожарные вывели на улицу шесть человек, в том числе двух детей - девочек в возрасте четырех лет и года, которые находились на четвертом этаже. Никто не пострадал.

Открытое горение удалось ликвидировать к 10:44. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

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