В Казани пожарные спасли из горящего дома шесть человек, в том числе двух детей

Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 10:17 в понедельник, 31 января, в доме №47 на улице Короленко в Казани загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие на место пожарные вывели на улицу шесть человек, в том числе двух детей - девочек в возрасте четырех лет и года, которые находились на четвертом этаже. Никто не пострадал.

Открытое горение удалось ликвидировать к 10:44. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.