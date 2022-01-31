В колонии скончался один из главных фигурантов по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал»

Наджафов отбывал срок в нижнекамской колонии №4. Фото: Тимур ХАНОВ

В понедельник, 31 января, стало известно о смерти замдиректора ООО «Заря» Гюльгусейна Наджафова, осужденного по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал». Он отбывал срок - 9,5 года - в нижнекамской колонии №4.

По одной из версий, причиной смерти Наджафова мог стать оторвавшихся тромб, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, в результате пожара, который произошел 11 марта 2015 года 19 человек погибли, а 61 - пострадал. На скамье подсудимых оказались 12 человек, которые получили сроки от 4,5 до 13 лет колонии.