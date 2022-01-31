Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 8:15

В колонии скончался один из главных фигурантов по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал»

По одной из версий, причиной смерти Гюльгусейна Наджафова стал оторвавшийся тромб
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наджафов отбывал срок в нижнекамской колонии №4.

Наджафов отбывал срок в нижнекамской колонии №4.

Фото: Тимур ХАНОВ

В понедельник, 31 января, стало известно о смерти замдиректора ООО «Заря» Гюльгусейна Наджафова, осужденного по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал». Он отбывал срок - 9,5 года - в нижнекамской колонии №4.

По одной из версий, причиной смерти Наджафова мог стать оторвавшихся тромб, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, в результате пожара, который произошел 11 марта 2015 года 19 человек погибли, а 61 - пострадал. На скамье подсудимых оказались 12 человек, которые получили сроки от 4,5 до 13 лет колонии.

0