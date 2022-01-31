За год число безработных жителей Казани уменьшилось в 3,7 раза

Сейчас уровень регистрируемой безработицы в столице Татарстана составляет 0,7% от численности рабочей силы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За 2021 год число безработных казанцев уменьшилось в 3,7 раза - на 20 тысяч человек. Трудоустроится удалось 78% обратившимся в центры занятости населения гражданам. Наиболее востребованными оказались работники сфер образования, торговли, здравоохранения, транспорта и производства, сообщают власти города.

По данным на 1 января безработными в столице Татарстана числятся 4,6 тысячи граждан. Уровень регистрируемой безработицы в Казани составляет 0,7% от численности рабочей силы.