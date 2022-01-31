Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 7:03

Горбольница №5 в Набережных Челнах вновь станет «ковидной»

Лечение зараженных вирусом там возобновится с 31 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зараженных коронавирусом горожан на данный момент лечат и в инфекционной больнице.

Зараженных коронавирусом горожан на данный момент лечат и в инфекционной больнице.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 31 января, в городской больнице №5 в Набережных Челнах возобновят лечение зараженных коронавирусом человек. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил глава местного управления здравоохранения Александр Николаев.

Отметим, что зараженных коронавирусом горожан на данный момент лечат и в инфекционной больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане за январь число зараженных коронавирусом детей выросло в 11 раз

У каждого третьего больного - «омикрон» (подробности)

0