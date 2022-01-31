Горбольница №5 в Набережных Челнах вновь станет «ковидной»

Зараженных коронавирусом горожан на данный момент лечат и в инфекционной больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 31 января, в городской больнице №5 в Набережных Челнах возобновят лечение зараженных коронавирусом человек. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил глава местного управления здравоохранения Александр Николаев.

Отметим, что зараженных коронавирусом горожан на данный момент лечат и в инфекционной больнице.

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