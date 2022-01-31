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Общество31 января 2022 6:25

В выходные 12 непривитых казанцев пытались проехать на трамваях, троллейбусах и метро

Всем им пришлось покинуть салоны общественного транспорта
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Утром понедельник контролеры выявили еще трех пассажиров без QR-кодов о вакцинации.

Утром понедельник контролеры выявили еще трех пассажиров без QR-кодов о вакцинации.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В минувшие выходные, 29 и 30 января, в электротранспорте Казани были выявлены 12 человек без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Восемь нарушителей пытались проехать на трамваях и троллейбусах, четверо - в метро. Всем им пришлось покинуть транспорт.

Утром в понедельник, 31 января, в электротранспорте города выявлены еще трое непривитых граждан. Еще 54 человека ехали без масок, сообщает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс".

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