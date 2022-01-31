В выходные 12 непривитых казанцев пытались проехать на трамваях, троллейбусах и метро

Утром понедельник контролеры выявили еще трех пассажиров без QR-кодов о вакцинации. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В минувшие выходные, 29 и 30 января, в электротранспорте Казани были выявлены 12 человек без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Восемь нарушителей пытались проехать на трамваях и троллейбусах, четверо - в метро. Всем им пришлось покинуть транспорт.

Утром в понедельник, 31 января, в электротранспорте города выявлены еще трое непривитых граждан. Еще 54 человека ехали без масок, сообщает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс".