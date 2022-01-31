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Общество31 января 2022 6:15

В Нижнекамске эвакуатор забрал авто, в котором спал человек

Интернет-пользователей возмутило то, что машину никто не осмотрел на наличие в ней людей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Произошедшее мужчина, находившийся в салоне запечатлел на камеру, а после - выложил в соцсети.

Произошедшее мужчина, находившийся в салоне запечатлел на камеру, а после - выложил в соцсети.

Фото: соцсети

Житель Нижнекамска рассказал, что уснул в машине друга, а проснулся уже тогда, когда эвакуатор вез авто на штрафстоянку. Произошедшее мужчина запечатлел на камеру, а после - выложил в соцсети.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одних возмутило то, что водитель эвакуатора не заметил человека в салоне авто, других - тот факт, что горожанин сам не услышал, как автомобиль с ним начали эвакуировать.

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