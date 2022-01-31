Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 5:35

Глава Тукаевского района обвинил местных жителей в росте числа бездомных собак и количества мусора

По его словам, люди сами организуют несанкционированные свалки и бросают животных на произвол судьбы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам чиновника, собаки нападают на людей, только потому что хотят есть.

По словам чиновника, собаки нападают на людей, только потому что хотят есть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Тукаевского района Фаил Камаев заявил, что в росте числа бездомных животных и количества мусора в Малошильнинском сельском поселении виноваты в том числе и местные жители. По его словам, люди сами организуют несанкционированные свалки, бросают мусор мимо урон и оставляют животных на произвол судьбы, а потом жалуются.

- Сами кидаем, а потом обсуждаем! Тот же вопрос по собакам. Но мы можем их только выловить, стерилизовать, кастрировать, чипировать, а потом привезти обратно. А как по-другому? Убивать их нельзя! Эти собаки ведь есть просят! А что они будут делать, если их не кормить? Вот и начинают нападать на людей! Где ответственность жителей, которые содержат этих собак, - приводит слова Камаева chelny-biz.

0