Глава Тукаевского района обвинил местных жителей в росте числа бездомных собак и количества мусора

По словам чиновника, собаки нападают на людей, только потому что хотят есть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Тукаевского района Фаил Камаев заявил, что в росте числа бездомных животных и количества мусора в Малошильнинском сельском поселении виноваты в том числе и местные жители. По его словам, люди сами организуют несанкционированные свалки, бросают мусор мимо урон и оставляют животных на произвол судьбы, а потом жалуются.

- Сами кидаем, а потом обсуждаем! Тот же вопрос по собакам. Но мы можем их только выловить, стерилизовать, кастрировать, чипировать, а потом привезти обратно. А как по-другому? Убивать их нельзя! Эти собаки ведь есть просят! А что они будут делать, если их не кормить? Вот и начинают нападать на людей! Где ответственность жителей, которые содержат этих собак, - приводит слова Камаева chelny-biz.